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Путин назначил командира «Ахмата» замглавы военно-политического управления Минобороны РФ

Путин назначил командира «Ахмата» замглавы военно-политического управления Минобороны РФ

Владимир Путин подписал указ о назначении Апти (Апты) Алаудинова заместителем начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации, курирующего военно-патриотическую работу в ВС РФ.

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