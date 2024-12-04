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Петербургский дневник

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Расчет гаубицы «Мста-Б» ликвидировал украинскую самоходку на правом берегу Днепра

Расчет гаубицы «Мста-Б» ликвидировал украинскую самоходку на правом берегу Днепра

Противник был обнаружен при помощи беспилотника Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» артиллеристов-десантников ликвидировал украинскую самоходную артиллерийскую установку вместе с ее расчетом на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.

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