Расчет гаубицы «Мста-Б» ликвидировал украинскую самоходку на правом берегу Днепра

Противник был обнаружен при помощи беспилотника Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» артиллеристов-десантников ликвидировал украинскую самоходную артиллерийскую установку вместе с ее расчетом на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.