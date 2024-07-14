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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пятый номер драфта-2024 Рон Холланд дебютировал за «Детройт» в Летней лиге НБА

Пятый номер драфта-2024 Рон Холланд дебютировал за «Детройт» в Летней лиге НБА

Форвард «Пистонс» набрал 15 очков, 7 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота за 24 минуты. Пятый номер драфта-2024 реализовал 5 из 15 с игры и 5 из 6 с линии.

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