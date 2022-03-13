Холанд еще не решил, куда перейдет из «Боруссии». «Ман Сити», «Реал» и «Барса» борются за игрока

Эрлинг Холанд еще не решил, где продолжит карьеру. Как утверждает Diario Sport, несмотря на новости о том, что контракт с «Манчестер Сити» уже согласован, форвард дортмундской «Боруссии» еще не принял окончательного решения о будущем.

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