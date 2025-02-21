Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

В Казахстане планируют искусственно разводить редких рыб и каспийского тюленя в научных целях

Алматы, 20 февраля /Синьхуа/ -- Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан разработало проект постановления правительства, предусматривающий изъятие ограниченного количества редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх