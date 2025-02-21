В Казахстане планируют искусственно разводить редких рыб и каспийского тюленя в научных целях

Алматы, 20 февраля /Синьхуа/ -- Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан разработало проект постановления правительства, предусматривающий изъятие ограниченного количества редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных.
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