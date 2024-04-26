ESTL: йод-129 попадает на Южно-Тибетское нагорье с индийских ядерных объектов

Ученые из Института экологии Земли Китайской академии наук установили, что индийские предприятия по переработке отработанного ядерного топлива (ОЯТ) загрязняют Южно-Тибетское нагорье радиоактивным изотопом йод-129.
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