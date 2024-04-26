Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Храмов
    После такого заявления по поставке ракет Киеву, от еврейского окружения Байдена. Россия должна в труху превратить всю...Салливан: США мог...
  • Eduard
    Вранье очередное!Полиция Лондона о...
  • Алатырка
    Мы ждем, что они свалят все, и будет запрещено двойное гражданствоМИД РФ ждет от ми...

ESTL: йод-129 попадает на Южно-Тибетское нагорье с индийских ядерных объектов

ESTL: йод-129 попадает на Южно-Тибетское нагорье с индийских ядерных объектов

Ученые из Института экологии Земли Китайской академии наук установили, что индийские предприятия по переработке отработанного ядерного топлива (ОЯТ) загрязняют Южно-Тибетское нагорье радиоактивным изотопом йод-129.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх