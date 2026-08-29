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Россия методично перекрывает морские пути Украины

Россия методично перекрывает морские пути Украины

Российские войска продолжают планомерно уничтожать военную логистику Украины, нанося удары по портовой инфраструктуре и грузовым судам в Черном море.

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