Военное обозрение

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Эпоха пяти хороших императоров

Эпоха пяти хороших императоров

Тьеполо Джованни. «Добродетель, венчающая честь» «Счастливое столетие» Римской империи В истории Древнего Рима есть 84 года (с 96 по 180), которые часто называют «счастливым столетием», «золотым веком» или «эпохой пяти хороших (добрых) императоров».

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