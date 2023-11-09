Премия "Товар года" пройдет в Москве 22 ноября

В концертном зале "Мир" в Москве 22 ноября пройдет церемония награждения национальной премией "Товар года", которая вручается производителям самых популярных, продаваемых товаров и услуг потребления в разных категориях.
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