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Скандинавский фронт - "не СВО, а нечто более радикальное": Ложное ощущение "слабости Москвы". Финляндия угрожает Балтийскому флоту

Скандинавский фронт - "не СВО, а нечто более радикальное": Ложное ощущение "слабости Москвы". Финляндия угрожает Балтийскому флоту

В Финляндии прозвучали реальные угрозы в сторону граждан России, в том числе по отношению к дипломатам.

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