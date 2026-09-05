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Мировое обозрение

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Фигурантам дела о покушении на митрополита Тихона (Шевкунова) добавили обвинения в госизмене и помощи противнику

Фигурантам дела о покушении на митрополита Тихона (Шевкунова) добавили обвинения в госизмене и помощи противнику

Апелляционный суд не просто оставил под стражей фигурантов дела о подготовке покушения на митрополита Тихона (Шевкунова), но и существенно ужесточил их процессуальное положение.

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