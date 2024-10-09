TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    каждые  33 метра вглубь  и температура  на 1  градус повышается. Так говорят  физики и геологи, и показало бурение  К...Под Землей спрята...
  • Вова Карпов
    Тайна Лучшей серии Шерлока Холмса https://mirtesen.ru/people/849953295/blog/46630301777Карен Ви: королев...
  • Харченко Александр
    Ну что с них возьмёшь, окромя анализовПод Землей спрята...

Под Землей спрятан огромный запас воды, который никто не видит: он в 3 раза больше Мирового океана

Под Землей спрятан огромный запас воды, который никто не видит: он в 3 раза больше Мирового океана

В нескольких сотнях километров под нашими ногами скрыт огромный океан, который в три раза больше всех известных нам морей и океанов на поверхности Земли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alex Nемо
Автору вообще известно при какой температуре вода превращается в пар, а при какой температуре просто распадается на водород и кислород? Судя по всему нет. В этом разница системы образования в СССР и на западе... На глубине 100 км предположительные температуры около 1300—1500 С, на глубине 400 км — 1600С, в ядре Земли (глубины более 6000 км) — 4000—5000 С.
Ответить
13 час.
ХА
Харченко Александр
Ну что с них возьмёшь, окромя анализов
Ответить
9 час.
Владимир Алтайцев
каждые  33 метра вглубь  и температура  на 1  градус повышается. Так говорят  физики и геологи, и показало бурение  Кольской скважины.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх