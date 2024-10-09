Под Землей спрятан огромный запас воды, который никто не видит: он в 3 раза больше Мирового океана

Alex Nемо

Автору вообще известно при какой температуре вода превращается в пар, а при какой температуре просто распадается на водород и кислород? Судя по всему нет. В этом разница системы образования в СССР и на западе... На глубине 100 км предположительные температуры около 1300—1500 С, на глубине 400 км — 1600С, в ядре Земли (глубины более 6000 км) — 4000—5000 С.