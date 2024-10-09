В нескольких сотнях километров под нашими ногами скрыт огромный океан, который в три раза больше всех известных нам морей и океанов на поверхности Земли.
Под Землей спрятан огромный запас воды, который никто не видит: он в 3 раза больше Мирового океана
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alex Nемо
Автору вообще известно при какой температуре вода превращается в пар, а при какой температуре просто распадается на водород и кислород? Судя по всему нет. В этом разница системы образования в СССР и на западе... На глубине 100 км предположительные температуры около 1300—1500 С, на глубине 400 км — 1600С, в ядре Земли (глубины более 6000 км) — 4000—5000 С.
Ответить
13 час.
ХА
Харченко Александр
Ну что с них возьмёшь, окромя анализов
Ответить
9 час.
Владимир Алтайцев
каждые 33 метра вглубь и температура на 1 градус повышается. Так говорят физики и геологи, и показало бурение Кольской скважины.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии