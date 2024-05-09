Reuters: Вьетнам отложил переговоры с ЕС, чтобы не испортить отношения с Путиным

Высшие должностные лица Вьетнама отложили встречу со специальным посланником по осуществлению санкций ЕС Дэвидом О'Салливаном из-за возможного визита президента РФ Владимира Путина в страну, в Ханое считают, что посещение российским лидером Вьетнама может быть "испорчено" более ранним визитом представителя ЕС.