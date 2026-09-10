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Вслед за ЗУР Patriot у ВС ВСУ заканчиваются ракеты-перехватчики реактивных БПЛА

Вслед за ЗУР Patriot у ВС ВСУ заканчиваются ракеты-перехватчики реактивных БПЛА На Украине замаячила новая проблема, связанная с возможностью отража.

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