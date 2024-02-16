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Такер Карлсон: помощь США Украине ведет только к отсрочке мирного соглашения

Такер Карлсон: помощь США Украине ведет только к отсрочке мирного соглашения

Помощь Соединенных Штатов Украине ведет только к отсрочке мирного соглашения. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал бывший ведущий американского телевизионного канала Fox News Такер Карлсон.

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