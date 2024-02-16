Такер Карлсон: помощь США Украине ведет только к отсрочке мирного соглашения

Помощь Соединенных Штатов Украине ведет только к отсрочке мирного соглашения. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал бывший ведущий американского телевизионного канала Fox News Такер Карлсон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии