Врач назвал симптомы больного сердца

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen Появление одышки при привычной физической нагрузке, отечность ног и повышение артериального давления могут говорить о проблемах в работе сердца и являются основанием для консультации с кардиологом.
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