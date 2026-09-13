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Врач назвал симптомы больного сердца

Врач назвал симптомы больного сердца

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen Появление одышки при привычной физической нагрузке, отечность ног и повышение артериального давления могут говорить о проблемах в работе сердца и являются основанием для консультации с кардиологом.

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