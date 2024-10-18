Владимир Гамза: «В интересах развития экономики и бизнеса»

В этом году 70-летний юбилей отпраздновал Владимир Гамза — президент ГК «АлександрГРАДЪ Браунфилд», председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, руководитель Проекта промышленной реновации, член Правления ТПП РФ, член Комиссии по инвестициям и Комиссии по экономике и финансам Госсовета России, председатель Комитета Российского союза строителей по строительству и реновации промпредприятий, член Комитета по финансовой политике и Комиссии по стройкомплексу, член Правления РСПП.