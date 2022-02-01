Происшествия

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В Красноярском крае житель региона признан виновным в убийстве своей супруги и сокрытии ее тела путем расчленения

Собранные следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 24-летнего местного жителя.

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