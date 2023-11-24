О ямальском севере через квесты и мастер-классы

Познавательные экскурсии по стенду ЯНАО продолжатся до самого апреля. Посетители ВДНХ смогут в игровой форме познакомиться с туристическим, экономическим и инвестиционным потенциалом нашего северного региона.
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