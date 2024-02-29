Россия и Турция подпишут Меморандум о сотрудничестве в сфере киноиндустрии

Министерство культуры России готовит соглашение с Турцией о сотрудничестве в сфере кинематографии. В ведомстве состоялась встреча российской и турецкой делегаций для обсуждения сотрудничества стран в сфере кинематографии.
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