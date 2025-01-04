Попавший в плен экс-участник АТО хочет отказаться от обмена и остаться в России

Боец Вооружённых сил Украины (ВСУ), бывший участник антитеррористической операции (АТО) Александр Жигалкин, попавший в плен, заявил о желании отказаться от обмена военнопленными и остаться на территории России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии