Кульминация чемпионской гонки, шикарный ЦСКА, запутанный бой за выживание. 30-й тур РПЛ

Лена Мисько

Закругляемся Насолит ли Динамо Краснодару, закроет ли Станкович сезон победой, догонит ли Даку Угальде в гонке бомбардиров и кто составит компанию Ахмату в переходных играх? Об этом и многом другом по порядку, погнали 🚀 Зенит — Ахмат Ахмат сила! Такая сильная, что с нормальной игрой свалилась в стыки и уже никак не поднимется оттуда, оттого можно расслабиться до этих самых стыков и приспокойно проиграть на болотах. Спартак — Химки Станкович и его станочники завалили весну так, что победой над деревянными вряд-ли можно будет искупить вину перед болельщиками, но закончить сезон тремя баллами всё же нужно. Полагаю, Спартак сделает всё, чтобы победить, а Угальде наконец-то забьёт. Краснодар — Динамо Нервная игра ожидает Краснодар, к тому же Динамо едет с мечтами о злостном реванше. Надеюсь быкам удастся справиться с нервами и победить, подарив Галицкому заветное чемпионство. Дядька точно заслужил. ЦСКА — Пари НН Кони весной классные и по праву находятся в тройке лидеров! Завершать сезон предстоит с бывшим, которого не сложно будет обыграть и закончить всё с медалями. Ну а потом и кубок взять. Факел — Крылья Советов Черноземная пластмасса наконец-то заканчивает свои потуги в РПЛ и отправляется туда, где ей самое место. Скучать не будем! Рубин — Оренбург Ещё одна пластмасса совершит круиз в Казань, чтобы дать Даку возможность приблизиться к Угальде, а то и обогнать его. Вряд-ли Мирлинд забьёт три, но на один уж точно сподобится. Динамо Махачкала — Ростов Борцухи со своим Пальцевым ждут на берегу Каспия гостей с Дона, которые приедут вторым составом и дадут возможность хозяевам подняться повыше и получить билеты в РПЛ на следующий год. Ну а у Ростова и поважнее дела есть, им ещё за трофей биться. Акрон — Локомотив Ну и на закуску Дзюба против своего любимого Галактионова. По своим собственным подсчётам Артёмка уже обогнал Лоськова по системе гол+пас, но по общей информации ему осталось ещё одно результативное действие, которое он и заработает сегодня!