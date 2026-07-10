В Петербурге начали набирать стрелков для охраны предприятий от БПЛА, пишет Фонтанка. После двухнедельного обучения контрактников отправят охранять городские объекты.
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В Петербурге начали набирать стрелков для охраны предприятий от БПЛА, пишет Фонтанка. После двухнедельного обучения контрактников отправят охранять городские объекты.
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