Великий прагматизм великой России

Воробей

Ну, почему врёт? То, что СССР тратил огромные средства на помощь разным негритянским просоциалистическим, как бы, режимам в СССР не так уж сильно скрывалось. И, вполне логично, что низкий прожиточный уровень большинства населения СССР, то есть не элиты, в большой части объяснялся и этими значительными расходами. Добавим к этому субсидирование стран соцлагеря, где люди жили несколько лучше. И это не говоря о том, что фактически такое же субсидирование народом РФ и Белорусии всех остальных, ныне независимых республик, тоже было потерей для них. То есть, отсюда можно сказать, что только сейчас этот процесс оттока средств на сторону значительно уменьшен. И это - ХОРОШО! И я уверен, что это сбрасывание бремени с надорвавшегося народа было ПЛАНОВЫМ процессом. Да, к этому следовало бы добавить и антинародную внутреннюю политику в СССР, из-за которой применялась неэффективная система хозяйствования, приводящая к хроническому дефициту даже самых необходимых товаров. Люди жили плохо. Тратили огромное время на стояние в очередях. Да, танки, ракеты и космос были, но на хлеб это не очень как-то укладывалось.