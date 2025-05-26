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Великий прагматизм великой России

Великий прагматизм великой России

Статья  Р. Ищенко, написанная  4  года тому  назад и  ставшаяя ещё более актуальной. Россияне удивляются путинскому прагматизму, считая его чем-то новым в российской политике и национальной истории только потому, что за 73 года советской власти им (как государствообразующему народу не только Российской империи, но и СССР) намертво вбили в голову мысль о том, что работать надо не для себя и своей семьи, а ради счастья угнетённых народов и светлого будущего всего человечества.

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Комментарии
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Сергей Еремин
Согласен, это не прагматизм-это идиотизм
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3 час.
Воробей
Ну, почему врёт? То, что СССР тратил огромные средства на помощь разным негритянским просоциалистическим, как бы, режимам в СССР не так уж сильно скрывалось. И, вполне логично, что низкий прожиточный уровень большинства населения СССР, то есть не элиты, в большой части объяснялся и этими значительными расходами. Добавим к этому субсидирование стран соцлагеря, где люди жили несколько лучше. И это не говоря о том, что фактически такое же субсидирование  народом РФ и Белорусии всех остальных, ныне независимых республик, тоже было потерей для них.  То есть, отсюда можно сказать, что только сейчас этот процесс оттока средств на сторону значительно уменьшен. И это - ХОРОШО! И я уверен, что это сбрасывание бремени с надорвавшегося народа было ПЛАНОВЫМ процессом. Да, к этому следовало бы добавить и антинародную внутреннюю политику в СССР, из-за которой применялась неэффективная система хозяйствования, приводящая к хроническому дефициту даже самых необходимых товаров. Люди жили плохо. Тратили огромное время на стояние в очередях. Да, танки, ракеты и космос были, но на хлеб это не очень как-то укладывалось.
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51 мин.
В
Воробей
Веник - хорошее дело, конечно. Но, россияне надорвались на то количество &quot;дратвы&quot;, которая требовалась на вязание &quot;веников&quot; разного уровня по всему миру. Просто не хватило средств!
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