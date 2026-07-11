Wall Street Journal: Трампа пересадили из-за угрозы от Ирана

Wall Street Journal сообщает, что угроза жизни Дональда Трампа от Ирана могла быть преувеличенной. Президент сменил самолёт в Турции на фоне предполагаемого покушения, информация предоставлена израильской разведкой.
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