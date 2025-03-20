В Елабуге накрыли нарколабораторию по производству мефедрона, её организатор задержан

Жителя Елабужского района Татарстана подозревают в изготовлении и обороте наркотиков. Как стало известно «Татар-информу» от УФСБ России по Республике Татарстан, мужчина на лабораторном оборудовании произвел наркотик «мефедрон», а также вещества, необходимые для его производства.