В Елабуге накрыли нарколабораторию по производству мефедрона, её организатор задержан

Жителя Елабужского района Татарстана подозревают в изготовлении и обороте наркотиков. Как стало известно «Татар-информу» от УФСБ России по Республике Татарстан, мужчина на лабораторном оборудовании произвел наркотик «мефедрон», а также вещества, необходимые для его производства.
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