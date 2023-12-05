Форум "Мой бизнес от сердца" - прямой диалог соцпредпринимателей, экспертов и властей края

Второй Дальневосточный форум по социальному предпринимательству "Мой бизнес от сердца" (12+, прошел во Владивостоке 1 декабря на площадке Vladivostok Grand Hotel & SPA) вызвал огромный интерес у бизнес-сообщества Приморья.
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