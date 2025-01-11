ПВО России за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников

БПЛА перехвачены над акваториями Черного и Азовского морей, а также в ряде регионов страны Минувшей ночью дежурные подразделения войск противовоздушной обороны России отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины.
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