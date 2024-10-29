«Снег какого цвета? Что пьет корова?» Разин устроил «блиц-опрос» журналисту на пресс-конференции. Тот ответил «молоко» на последний вопрос

«Металлург» уступил «Ак Барсу» со счетом 1:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. На послематчевой пресс-конференции корреспондент «Матч ТВ» задал тренеру «Металлурга» вопрос о его высказывании про Дмитрия Яшкина после предыдущей игры в в Казани.
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