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В 2025 году выплаты по больничным становятся еще быстрее

В 2025 году выплаты по больничным становятся еще быстрее

Больничный лист уже закрыт, но когда ожидать выплаты за него? Нужно ли предпринимать дополнительные шаги, чтобы получить деньги? Эти вопросы часто волнуют тех, кто оформляет больничный впервые или давно не сталкивался с этой процедурой.

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