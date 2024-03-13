Два гола и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону»

«Миннесота» одержала четвёртую победу в пяти последних матчах, обыграв «Аризону». В Сент-Поле (штат Миннеаполис , США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Аризону Койотис».
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