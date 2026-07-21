Анна Щербакова годами скрывала любимого — и впервые показала человека, которому сказала «да»

Еще недавно Анна Щербакова считалась одной из самых закрытых спортсменок своего поколения. О ее личной жизни почти ничего не было известно, а любые слухи быстро опровергались или быстро сходили на нет.
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