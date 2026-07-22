Иран атаковал место стоянки самолетов ВВС США в Иордании вблизи с Израилем В ходе очередного обострения конфликта на Ближнем Востоке иранская армия, как и было.
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Иран атаковал место стоянки самолетов ВВС США в Иордании вблизи с Израилем В ходе очередного обострения конфликта на Ближнем Востоке иранская армия, как и было.
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