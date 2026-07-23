Ветерана Великой Отечественной войны Ивана Петровича Закачурина с юбилеем поздравили учащиеся 1 и 4 класса Новоаннинской школы № 2.
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Ветерана Великой Отечественной войны Ивана Петровича Закачурина с юбилеем поздравили учащиеся 1 и 4 класса Новоаннинской школы № 2.
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