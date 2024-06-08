Российские теннисисты на "Ролан Гаррос": хороший старт для молодежи, проблемы со взрослыми игроками

Российские теннисисты завершили свое участие в Открытом чемпионате Франции "Ролан Гаррос". Лучшими результатами стали выход 17-летней Мирры Андреевой в полуфинал женского одиночного разряда и выход в четвертый раунд Данила Медведева в мужском одиночном разряде.
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