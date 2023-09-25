РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Собянин рассказал об уникальных инновационных разработках московских компаний

Собянин рассказал об уникальных инновационных разработках московских компаний

Число патентов участников инновационного кластера выросло на четверть Московский инновационный кластер (МИК) продолжает привлекать все больше участников, становясь платформой для разработки новых технологий и сотрудничества между организациями.

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