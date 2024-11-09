"Чёрная метка" для Жоги: Наглые "заукраинцы" из Екатеринбурга наехали на нового полпреда — "Идите лесом"

Виктор Старицын

Что вы байки хахлятские читаете, им америкосы и бандеровцы давно мозги из головы вынули и опилками набили. А теперь их вылавливают по всей бандеровской Украине и как баранов гонят на убой. Наши либералы - дермократы тоже самое стараются сделать на нашей святой земле РФ. Для развала СССР посадили на царство меченого антихриста, который своими безмозглыми реформами усиленно стал этого добиваться. За год правления "Горбатого", появились продуктовые карточки, которые ещё Сталин отменил после победы Великой Отечественной Войны. Они что там в кремле совсем чокнутые были, не видели, что своим указом сухого закона, все заводы и фабрики встали. Народ шел не на работу, а занимать очередь в вино-водочный магазин, который открывался в два часа дня. В давки отстояв несколько часов и получив одну в руки - на радость здесь же выпивал. И какая после этого работа. И кто не пьющий, тоже там стоял - всё же стеклянная пушнина. Бывало и такое - насмерть давились, как бы бутылочку взять. За первый же год сухого закона страна понесла убытки на 40 миллиардов долларов убытка. По нынешним мерка это более 400 миллиардов, и так четыре или пять лет, точно не помню. Кремлёвским правителям что ума не хватила - сделали бы в два - три раза дороже - народ меньше стал бы пить бы, и денежки в бюджет потекли бы. Когда меченный антихрист много бед натворил и стал неугоден народу, произвели рокировку, посадили пьянчужку, Бар иску на царство, который полностью под лёг под америкосов. А нашим нуворишем сказал "Берите сколько сможете унести". И пошло, и поехало. Бывшие партийные лидеры, быстро переобулись, стали либералы - дермократы, объединились с ворами бандитами и убийцами. И чтобы можно было больше унести - полностью развалили Советский Союз. После их воровства, до сих пор полностью восстановиться не можем. Вовремя пьянчужка с торона ушел. А то бы его грохнули, а либералы - дермократы объявили бы его в ранг великих правителей, а сами дальше бы грабили матушку Русь. А что слово "Гнить - это значит жить в России" эти слова сказал собака, гомик Навальный, которому англосаксы пообещали, когда он развали РФ на мелкие княжества, он станет самым богатым в мире. И ещё иуда Навальный на сходке в Польше сказал "надо сделать так, чтобы молодёжь не училась, а неуч это быдло, которым легче управлять. А своим хорькам и хамечкам в России говорил "Зачем учится - надо брать власть в свои рук и всё у вас будет". Собаке собачья сметь. И почему мер Москвы разрешил эту собаку похоронить в столице нашей родины. Похоже хорьков и хамечков больше всего Екатеринбурге. И как так - почему в Екатеринбурге до сих пор американское посольство. В штатах во всех городах наши консульства по выкинули. Я проклинаю всех переговорщиков, кто устроил этот акт доброй воли - иуды. Ушли из под Киева. Это же бандеровцы, звери - нелюди. Они беременным женщинам животы вспарывали, а грудных детей об угол дома головы разбивали Очередной раз обманул дурачков на сорок кулачков. Когда ушли из под Киева, бандеровцы всех уничтожили, кто был рад освобождению от бандеровского ига. А так же бандеровцы показали всему миру, что это мы мирное население убили, а хохлы поверили и стали ненавидеть всех русских и пошли против нас жестоко воевать. Если бы не это предательство, война бы давно закончилась нашей победой и не погибали бы сейчас наши воины и мирное население. А предатели, иуды - это наши либералы - дермократы.