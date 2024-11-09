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"Чёрная метка" для Жоги: Наглые "заукраинцы" из Екатеринбурга наехали на нового полпреда — "Идите лесом"

"Чёрная метка" для Жоги: Наглые "заукраинцы" из Екатеринбурга наехали на нового полпреда — "Идите лесом"

Коллаж Царьграда В центре Екатеринбурга, куда совсем недавно переехал новый полпред президента в УрФО Артём Жога, появились многозначительные граффити — надпись "Идите лесом".

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Комментарии
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Нина Комарова
И Горбачев , и Ельцин уже были на мушке ЦРУ для продвижения во власть.
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2 час.
О
Ольга
Екатеринбург давно является рассадником продажных либералов! Еще с тех времен, когда в этом городе свободно себя чувствовали пиндосы в проводимой работе со старшеклассниками и студентами!! А кто-то на все это смотрел и ушами хлопал. Дохлопали...
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2 час.
Виктор Старицын
Что вы байки хахлятские  читаете, им америкосы и бандеровцы давно мозги из головы вынули и опилками набили. А теперь их вылавливают по всей бандеровской Украине и как баранов гонят на убой. Наши либералы - дермократы тоже самое стараются сделать на нашей святой земле РФ. Для развала СССР посадили на царство меченого антихриста, который своими безмозглыми реформами усиленно стал этого добиваться. За год правления &quot;Горбатого&quot;, появились продуктовые карточки, которые ещё Сталин отменил после победы Великой Отечественной Войны. Они что там в кремле совсем чокнутые были, не видели, что своим указом сухого закона, все заводы и фабрики встали. Народ шел не на работу, а занимать очередь в вино-водочный магазин, который открывался в два часа дня. В давки отстояв несколько часов и получив одну в руки - на радость здесь же выпивал. И какая после этого работа. И кто не пьющий, тоже там стоял - всё же  стеклянная пушнина. Бывало и такое - насмерть давились, как бы бутылочку взять. За первый же год сухого закона страна понесла убытки на 40 миллиардов долларов убытка. По нынешним мерка это более 400 миллиардов, и так четыре или пять лет, точно не помню. Кремлёвским правителям что ума не хватила - сделали бы в два - три раза дороже - народ меньше стал бы пить бы, и денежки в бюджет потекли бы.  Когда меченный антихрист много бед натворил и стал неугоден народу, произвели рокировку, посадили пьянчужку, Бар иску на царство, который полностью под лёг под америкосов. А нашим нуворишем сказал &quot;Берите сколько сможете унести&quot;. И пошло, и поехало. Бывшие партийные лидеры, быстро переобулись, стали либералы - дермократы, объединились с ворами бандитами и убийцами. И чтобы можно было больше унести - полностью развалили  Советский Союз. После их воровства, до сих пор полностью восстановиться не можем. Вовремя пьянчужка с торона ушел. А то бы его грохнули, а либералы - дермократы объявили бы его в ранг великих правителей, а сами дальше бы грабили матушку Русь. А что слово &quot;Гнить - это значит жить в России&quot; эти слова сказал собака, гомик Навальный, которому англосаксы пообещали, когда он развали РФ на мелкие княжества, он станет самым богатым в мире. И ещё иуда Навальный на сходке в Польше сказал &quot;надо сделать так, чтобы молодёжь не училась, а неуч это быдло, которым легче управлять. А своим хорькам и хамечкам в России говорил &quot;Зачем учится - надо брать власть в свои рук и всё у вас будет&quot;. Собаке собачья сметь. И почему мер Москвы разрешил эту собаку  похоронить в столице нашей родины. Похоже хорьков и хамечков больше всего Екатеринбурге. И как так - почему в Екатеринбурге до сих пор американское посольство. В штатах во всех городах наши консульства по выкинули.        Я проклинаю всех переговорщиков, кто устроил этот акт доброй воли - иуды. Ушли из под Киева. Это же бандеровцы, звери - нелюди. Они беременным женщинам животы вспарывали, а грудных детей об угол дома головы разбивали  Очередной раз обманул дурачков на сорок кулачков. Когда ушли из под Киева, бандеровцы всех уничтожили, кто был рад освобождению от бандеровского ига. А так же бандеровцы показали всему миру, что это мы мирное население убили, а хохлы поверили и стали ненавидеть всех русских и пошли против нас жестоко воевать. Если бы не это предательство, война бы давно закончилась нашей победой и не погибали бы сейчас наши воины и мирное население.  А предатели, иуды - это наши либералы - дермократы.
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1 час.

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