В сквере по Олонецкому проезду пройдет мастер-класс по танцам

Приглашаем всех желающих на мастер-класс по современной хореографии в сквер по Олонецкому проезду. Занятие проведет инструктор по спортивно-бальным танцам, член жюри танцевальных конкурсов, педагог Алевтина Равдель.
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