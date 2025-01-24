Трамп пригрозил ввести "огромные" тарифы, налоги и санкции на РФ

Президент США Дональд Трамп в интервью на телеканале Fox News заявил, что введет "огромные" тарифы и налоги, а также усилит санкции против России, если конфликт на Украине не прекратится в ближайшее время.
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