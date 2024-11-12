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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков вступил в стычку с Селебрини и ткнул ему крагой в лицо в концовке 3-го периода матча с «Сан-Хосе». Матвей получил 2 минуты штрафа

Эпизод произошел в концовке третьего периода матча между «Филадельфией» и «Сан-Хосе» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

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