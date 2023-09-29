Погода испортится на выходных в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

На стыке двух месяцев осени погодные условия в Уссурийске будут неустойчивыми. В последний день сентября атмосферные фронты вызовут дождь с дальнейшим снижением градуса, сообщили ИА UssurMedia в Примгидромете.
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