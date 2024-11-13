Политика как он...
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Политика как она есть

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Глава МИД Польши пошутил про свою жену-американку

Глава МИД Польши пошутил про свою жену-американку

Кандидат в президенты Польши, глава министерства иностранных дел страны Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN заявил, что его супруга на посту первой леди страны смогла бы помочь улучшить отношения с Соединенными Штатами.

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