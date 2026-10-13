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Следовавший из Рима в Дублин самолёт Ryanair подал сигнал бедствия

Следовавший из Рима в Дублин самолёт Ryanair подал сигнал бедствия

Самолёт авиакомпании Ryanair подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту во время перелёта из Рима в Дублин, следует из данных Flightradar24.

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