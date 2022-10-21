Военное обозрение

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Американский миллиардер Илон Маск склонен полагать, что конфликт на Украине завершится компромиссом по статусу Крыма

Американский миллиардер Илон Маск склонен полагать, что конфликт на Украине завершится компромиссом по статусу Крыма

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск продолжает практически в ежедневном режиме комментировать возможность прекращения конфликта на Украине.

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