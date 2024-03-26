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Заявление на вывод денег с кошельков QIWI теперь можно подать через форму в ли...

Заявление на вывод денег с кошельков QIWI теперь можно подать через форму в ли...

Заявление на вывод денег с кошельков QIWI теперь можно подать через форму в личном кабинетеАгентство по страхованию вкладов пошло навстречу клиентам QIWI, у которых зависли деньги на кошельках: теперь заявление можно подать путем заполнения формы в личном кабинете платежного сервиса.

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