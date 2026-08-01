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Боярский об Инфантино: «Он не мужчина. Если бы Трамп велел мне уйти из театра и кино, я бы это сделал – это личность мирового масштаба»

Народный артист России Михаил Боярский высказался о президенте ФИФА Джанни Инфантино. – Вы сказали о действиях Трампа.

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