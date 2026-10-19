SpaceX CEO Elon Musk said in a post on social media Monday that he will give every child in the United States a share of the company next year.
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