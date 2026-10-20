Первое официальное изображение передней части салона Jeland C4 появилось в Сети. По сути, секрета тут нет: интерьер кроссовера Jeland C4, являющегося копией Omoda C4, который в апреле 2026 года был представлен в Пекине, полностью повторяет «нутро» китайского собрата.