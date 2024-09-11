Нелюди-бандеровцы и Пентагон будут и далее оттачивать Русский Меч и военное искусство Армии России

Алексей Белов. Итоги очередного «Рамштайна»: война будет продолженаВ минувшую пятницу гражданин Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию на американскую авиабазу Рамштайн, чтобы принять участие в очередном заседании контактной группы по вопросам обороны Украины.
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