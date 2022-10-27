HostDime позитивно оценила спрос на новый центр обработки данных в Колумбии

С оптимизмом оценила на спрос на использование недавно открытого центра обработки данных Nebula, расположенного в технопарке недалеко от столицы Колумбии Боготы, группа центров обработки данных из Флориды HostDime, 26 октября передает BN Americas.
С оптимизмом оценила на спрос на использование недавно открытого центра обработки данных Nebula, расположенного в технопарке недалеко от столицы Колумбии Боготы, группа центров обработки данных из Флориды HostDime, 26 октября передает BN Americas.
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